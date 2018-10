Motorrijder met bijrijder onderuit op N50 bij Kampen

Trots op de meiden van SeeMee

12 oktober De T-shirts en hoodies van SeeMee stralen girl power uit. Stuk voor stuk. Met slogans en prints die alles zeggen over de jonge vrouwen die ze hebben bedacht. Vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt die zich hebben opgewerkt tot volwaardige werknemers. 'Just look good, See Mee, I am awesome'.