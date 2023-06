Motorrijder naar ziekenhuis na aanrijding bij De Zande

Geen geld voor tampons of maandver­band? Vanaf vandaag liggen ze hier gratis klaar in Kampen

Wie (soms) geen geld heeft voor het kopen van tampons of maandverband, kan ze vanaf vandaag vinden in kunstencentrum Quintus in Kampen. De gemeente opende er, in samenwerking met Stichting Armoedefonds een zogenaamde MUP (menstruatieproducten uitgiftepunt).