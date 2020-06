Motorrijder scheurt met slechts 1 meter ruimte langs fietsers op Zalkerdijk, rijbewijs afgepakt

Duur Pieperpon­tje bij Kamperzee­dijk nog steeds uit de vaart: ‘Als alle beloftes waren nagekomen die gedaan zijn dan had ie in januari al gevaren....’

13 juni Het zogenaamde ‘Pieperpontje’ over De Goot tussen Kampen en Genemuiden begint een financieel blok aan het been te vormen voor de Stichting Dorpsraad Kamperzeedijk. Hoewel het fietsseizoen al lang en breed op gang is gekomen, ligt het pontje nog steeds niet in het water - en het is nog de vraag wanneer dat wel gaat gebeuren.