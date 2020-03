Motorrijder vliegt uit bocht in Zwartsluis

video Oproep: Kampenaar zoekt oorlogs­boot­je gemaakt van door vliegtui­gen gedropte kerosine­tanks

17 maart Als jochie peddelde Kampenaar Reijer van 't Hul er zelf in, een bootje gemaakt van kerosinetanks die gevechtsvliegtuigen in de oorlog afwierpen. Nu hoopt hij dat er ‘ ergens in een schuurtje, of op een zolder’ nog zo'n ‘droptankbootje’ onder een laag stof ligt. ,,Het zou toch machtig mooi zijn als we zo'n bootje kunnen gebruiken bij het naspelen van de bevrijding van Kampen op 17 april dit jaar.’’