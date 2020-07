Multivlaai Kampen heeft half miljoen liter water en onenigheid met verzekeraar overwonnen

‘Ons spaargeld is er wel doorheen’’, erkent Vincent Flik van Multivlaai Kampen. Hij nam in 2016 met zijn vrouw Marjolijn de zaak aan de kop van de Oudestraat in Kampen over. De afgelopen 10,5 maand stond hij niet in, maar vóór de zaak met een mobiele vlaaienkraam. De oorzaak: een half miljoen liter water en onenigheid tussen verzekeraars over de vraag of het grond- of leidingwater was dat het interieur van zijn zaak verpest had.