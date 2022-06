Muurschildering op Rijksmonument in Kampen zorgt voor discussie: ‘Onaanvaardbare aantasting’

Restaurant in Harderwijk verliest Michelin­ster, goed nieuws in Terwolde

Restaurant Basiliek in Harderwijk is zijn Michelinster kwijtgeraakt. Alle andere toprestaurants in Oost-Nederland behouden hun ster(ren). Dat bleek tijdens de jaarlijkse uitreiking in het DeLaMar Theater in Amsterdam. ’t Nieuwe Diekhuus in Terwolde won een zogeheten ‘Bib Gourmand’.

30 mei