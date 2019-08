Muziek met een ziel voor Bali

Bastiaans is in de Kamper muziekwereld geen onbekende: hij speelde met bands als The Gamblers en Mata Hari. Een paar jaar geleden hoorde hij van stichting Smiling Kids: de organisatie op Bali die zich inzet voor kinderen met een beperking en gerund wodt door zijn stadgenoot Marino van der Starre. Er werden koekjes gebakken en verkocht, voor het goede doel. ,,Maar ja", haalt hij de schouders op onder de lange witte haren. ,,Ik kan geen koekjes bakken.''

Bastiaans trommelde daarom een paar collega-muzikanten op en kwam uiteindelijk terecht in de studio van muzikant Niels Kater van 4Street Studio. Die zette zich graag in voor het muziekproject. ,,Ik ken Gerry nog uit mijn jeugd, hij speelde vaak bij mijn ouders thuis. Dan zat hij op de grond met z'n gitaar, eigenlijk één van m'n eerste jeugdherinneringen."

Gitaargeluid

Zes nummers staan er op Sobat, allemaal met het kenmerkende gitaargeluid van Bastiaans. Of dat een Indo-rockgeluid genoemd mag worden? De muzikant denkt van niet. ,,Ik heb niet zo'n Indo-rock geluid. Het is gewoon een Bastiaans-geluid.''

Er mag dan 35 jaar verschil zitten tussen Kater (45) en Bastiaans, duidelijk is wel dat ze de liefde voor het betere gitaargeluid delen. Kater mixte weliswaar het geluid, maar deed dat grotendeels analoog om de oorspronkelijke sound zo veel mogelijk te behouden. Moet ook wel, denkt Bastiaans. ,,Het is muziek met een ziel.''

Als Bastiaans de gitaar ter hand neemt, blijkt ook wel dat die ziel er nog steeds in zit. Het Have I Told klinkt nog steeds feilloos uit de Fender Stratocaster. Ook mooi: de dove ontwerpster Carline Brookman maakte een passend ontwerp voor de hoes, precies zoals het ligt in de lijn van de Smiling Kids op Bali.

Het werd een succes. De cd-verkoop ging harder dan Bastiaans zich kon indenken. ,,Alle 100 verkocht! Levert 950 euro op. Ja, die cd kost maar zes euro maar er zijn altijd mensen die meer geven." Daarom is er nu een tweede lading cd's gemaakt, en ook daarvan loopt de verkoop weer als een trein. Met het geld kan de stichting weer verder met het werk, dat Bastiaans een warm hart toedraagt. ,,Doet me een beetje denken aan mijn jeugd in Nederlands-Indië." De cd is verkrijgbaar in 't Kroegje in de Geerstraat.