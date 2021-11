Muziekkoepel Nieuwe Markt Kampen ‘uit de steigers’

De muziekkoepel op de Nieuwe Markt in Kampen is weer uit de steigers na een grondige opknapbeurt. Wel is de muziektent nog wat bleker dan de bedoeling is. De komende winter zal hij het nog even moeten doen met de grondverf, in het voorjaar volgen de definitieve kleuren.