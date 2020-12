Muziektent in Kampen rot weg: ‘uitgebreide houtrot’ met een nog onbekend prijskaartje

KAART | Zwolle, Deventer en Lelystad kleuren oranje, Rijs­sen-Hol­ten scoort het slechtst in deze regio

20 december Het aantal positieve coronatests over de afgelopen 24 uur is fors gestegen ten opzichte van een etmaal eerder. Er werden 13.066 nieuwe coronagevallen geteld: 798 meer dan gisteren. In Oost-Nederland kleuren wel wat minder gemeenten rood op de coronakaart. Dat komt doordat er in IJsselland aanzienlijk minder positieve tests werden geregistreerd.