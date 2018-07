Muzikant Berry Selles (71) overleden

Duistere alliantie van rockers uit Kampen en Zwolle

24 juli Een groep bevriende rockers uit Zwolle en Kampen heeft een loodzware alliantie gesloten in de vorm van Witchcvlt 71. Een gelegenheidsgroep die net de duistere cd/lp Blessings in Black heeft uitgebracht. Tjeerd de Jong (Stone in Egypt) en Michiel Dekker (The Monolith Deathcult) geven tekst en uitleg.