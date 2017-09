N50 vanavond afgesloten voor brandstoflek in vrachtwagen

Nieuwe Toren in Kampen niet slimmer door slimme meter

18:36 De Nieuwe Toren in Kampen is van slag; zowel het uurwerk als de wijzers geven niet de juiste tijd aan in beeld en geluid. De oorzaak ligt in werkzaamheden aan de Nieuwe Toren; energieleverancier Enexis heeft het monument voorzien van een zogenaamde ‘slimme meter’, bij de wisseling daarvan is de stroom er een tijdje af geweest. De gemeente heeft de monteur van het uurwerk gevraagd de klok weer op tijd te zetten.