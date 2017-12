Kamer eist uiterlijk in 2022 bredere N50 bij Kampen

Het liefst zien de parlementariërs dat de verbreding van 2 naar 4 rijstroken tussen Kampen en Kampen Zuid al eerder wordt afgerond. Dat is mogelijk. Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen zegde eerder toe in 2019 met de voorbereidingen te starten. In principe kan een jaar later de schop in de grond. De verbreding van het 4 kilometer lange traject kost 10 miljoen euro. Overheden en bedrijven in de regio betalen de helft.

De ingediende motie was een reactie op de commotie die in de afgelopen maanden ontstond. De vrees was dat verbreding van de N50 pas in 2023 was afgerond. Bij Rijkswaterstaat was op korte termijn onvoldoende personeel beschikbaar om eerder met de voorbereidingen te beginnen. Twee weken geleden zegde verkeersminister Van Nieuwenhuizen toe in 2019 met de voorbereiding te starten. Een concreet jaartal voor de oplevering van de N50 ontbrak. Die heeft de Tweede Kamer nu zelf gesteld.