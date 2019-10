N50 bij Kampen enige tijd afgesloten vanwege brand in bus

Onderzoek naar miljoenen­de­ba­cle Grondbank Kampen op losse schroeven

6:00 Het is nog maar de vraag of er ooit een gedegen onderzoek komt naar het miljoenendebacle rond de Grondbank in Kampen. Nu eindelijk de weg vrij is voor een raadsenquête, waartoe al in 2014 is besloten, hebben verschillende fracties in de gemeenteraad twijfels over het inzetten van dit zware instrument, dat vergelijkbaar is met een parlementaire enquête.