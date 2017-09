N50 hele nacht dicht tussen Kampen en Emmeloord

Aantal ho­tel­over­nach­tin­gen stijgt het hardst in Flevoland

15:15 Het aantal hotelovernachtingen steeg afgelopen jaar met 9 procent naar 22 miljoen overnachtingen in Nederland. In Flevoland steeg het aantal het hardst met 22 procent. In de Randstadprovincies logeerden de meeste mensen in een hotel.