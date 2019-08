N50 opnieuw dicht, nu vanwege onderhoud

Op en langs de N50 moet er worden gemaaid, gesnoeid en geveegd worden. Ook staat het reinigen van goten op het programma, worden de verkeersborden schoongemaakt en wordt daar waar nodig het asfalt gerepareerd. Voor dit onderhoud gaat de weg tussen Hattemerbroek en Kampen dicht in de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 september van 20.00 tot 06.00 uur. Ook in de daarop volgende nacht wordt gewerkt langs de weg van 20.00 tot 06.00 uur. Het verkeer tussen Zwolle, Apeldoorn en Kampen kan omrijden via Kampereiland of via Elburg en de A28, Het onderhoud is opdracht van Rijkswaterstaat.