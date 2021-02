Na 200 keer 112 te hebben gebeld voelt Kampenaar zich eindelijk serieus genomen: ‘Ik ben al drie keer vermoord, vooral geestelijk’

GGD gaat vaccineren tegen corona in ‘tijdelijke hal’ in Kampen: ‘Alle seinen op groen’

15 februari GGD IJsselland hoopt in april te beginnen met het vaccineren tegen corona in Kampen. Dat gaat gebeuren op het Burgemeester Berghuisplein. Een datum is nog niet bekend, dat is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins.