Na 41.000 aanmeldingen testen 200 geluksvogels nieuw bungalowpark in Kampen: ‘We missen de haakjes’

Na twee avonden vol feest, wrijft Johan Brinkel (38) in de woonkamer van hun appartement zondagochtend slaap uit zijn ogen. ,,Het proefslapen is ons erg goed bevallen. Bij de feestjes waren we vrijdag en zaterdag als eerste en we gingen in de nacht als laatste weg”, zegt hij over de feesten, waarbij er in de op het park gelegen Music Club Kampen - die bij EuroParcs een doorstart maakt - optredens waren van onder meer Danny de Munk en Danny Froger.