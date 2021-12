Na anderhalf jaar gaat het er toch van komen: nautische escaperoom in Kampen is bijna klaar

Kamper fractie GroenLinks overvallen door vertrek wethouder: nog geen opvolger in de coulissen

De fractie van GroenLinks in de Kamper gemeenteraad is overvallen door het vertrek van de eigen wethouder, Irma van der Sloot. Er staat dan ook nog geen opvolger klaar in de coulissen, zegt fractievoorzitter Nieke Jansen. „Ik heb alle begrip voor haar besluit. Maar in alle eerlijkheid, ik moet me eerst even verzoenen met dit feit. Want ik was heel content met Irma als wethouder en met onze soepele samenwerking.”

1 december