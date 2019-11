Na anderhalf jaar tips over vermiste opa Dirk uit Kampen: pleegde hij diefstal in Wezep?

Een piramide als oplossing voor het klimaatpro­bleem? Volgens Henk en Alice uit Kampen zou het zo maar kunnen

11:30 Tientallen stenen liggen in de achtertuin van zijn huis in Kamperveen. Rotsblokken met een gewicht van duizenden kilo's per stuk, om ooit eens een echte piramide van te bouwen. De machine die hij daarvoor nodig heeft, staat al in zijn schuur. Nee, het is geen apparaat om de kolossale stenen te verplaatsen, zegt Henk Piening. ,,Wel eentje die trillingen kan veroorzaken.’’ Trillingen op het juiste geluidsniveau wel te verstaan, trillingen die de zwaartekracht uitschakelen waardoor verplaatsing makkelijk gaat.