Na de berenjacht nu de gluurpietjes? Maud (6) en Sabiene uit Kampen hopen dat coronaspelletje aanslaat

De eerste gluurpietjes doken een paar weken geleden op in Uden. Een vrouw uit 't Harde lanceerde pas nog een website voor iedereen die kinderen toch iets leuks wil bieden in sinterklaastijd. Intochten gaan niet door in coronatijd, sinterklaasfeesten zijn geschrapt. ,,Sinterklaas is normaal gesproken een leuke tijd, dit jaar is alles al anders. Ik wil graag iets positiefs doen’’, zegt Sabiene Hellendoorn. Voor kinderen, en voor ouderen. ,,Want ik heb gezien hoe ook die hebben genoten van de berenactie.’’