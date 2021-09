Na klap ziet Kampenaar (70) gekantelde scootmobiel, bestuurder (83) moet ‘afscheid nemen van het leven’

Auto brandt volledig uit bij woonwagen­kamp in Kampen: politie doet vandaag onderzoek naar opzet

13:31 Een auto aan de Beltweg in Kampen is vannacht volledig uitgebrand. De melding kwam even na middernacht binnen, maar toen de brandweer ter plekke kwam, was er al geen redden meer aan. Van de auto is weinig meer over.