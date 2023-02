Na maanden bij gastgezin voelen Valya, Yevhenii en Elena zich thuis in noodhuisje: ‘Willen hen niet tot last zijn’

Parkheuvel over onderkomen duikvereni­ging in stadspark van Kampen krijgt eindelijk vorm

De binnenkant van het pand van duikvereniging De Oester in Kamper stadspark is al ruim anderhalf jaar klaar, maar buiten was het tot nu toe nog een beetje een ratjetoe. Daar komt verandering in. Het onderkomen gaat eindelijk echt ‘ondergronds’.