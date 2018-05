Na moeder, natuurgoeroe en politicus is Renée Bouwman uit Kampen nu ook schrijver en uitgever

Wilsummer viert Moederdag in ouderlijk huis, waar hij vorig jaar nog door het lint ging

15 mei Hij schreeuwde, had een mes in handen en gooide de huisraad omver bij zijn moeder. In de schuur stond hij met lopende kettingzaag tegenover agenten. Helemaal mis was het vorig jaar juni. Toch bezocht Rutger de G. (34) afgelopen zondag, op Moederdag, weer het ouderlijk huis in Wilsum. In vrede.