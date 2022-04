Na moeder overlijdt ook kind door heftig ongeluk op N50 bij Kampen

Vrienden voor het leven dankzij de volleybal­club in Kampen: ‘Geen Ajax-be­hang, maar Re­flex-be­hang’

Het mag met recht het einde van een tijdperk genoemd worden. De volleyballers van Reflex in Kampen nemen van vijf spelers en een trainer afscheid. Onder wie twee clubiconen: Sándor van Straaten (32) en Niels van Beek (33). ,,In Kampen voelde ik me altijd onderdeel van de club.”

15 april