Na New York en Amsterdam krijgt ook Kampen honderden deelfietsen

Jan (72) uit Kampen wordt ver­keers­re­ge­laar: 'Ik dacht dat het niets zou worden'

13:05 Stilzitten? Dat woord komt voorlopig nog niet voor in het woordenboek van Jan de Olde uit Kampen. Hij mag dan 72 jaar oud zijn, onlangs begon hij in Zwolle aan zijn nieuwste uitdaging: een opleiding tot verkeersregelaar. ,,Rustig blijven is soms best moeilijk.’’