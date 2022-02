Na online sessies ook fysieke informatiebijeenkomsten over werkzaamheden N760 IJsselmuiden-Genemuiden

Drie jaar cel voor Zwollenaar om bijna fatale steekpar­tij in Kampen, oudere broer vrijgespro­ken

Ondanks geharrewar over rode auto’s en mogelijke andere daders moet J.P. uit Zwolle drie jaar de gevangenis in voor een steekpartij in Kampen. Zijn broer zou erbij zijn geweest, maar is door de rechtbank vrijgesproken. Het slachtoffer overleefde de messteken maar net.

1 februari