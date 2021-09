Na overval wil eigenaar pand in binnenstad van Kampen niet meer aan zorginstelling verhuren

‘Twee mannen opgepakt na nachtelijke overval in Kampen: politie onderzoekt diefstal met geweld’, citeert advocaat Hans de Ruiter een nieuwsbericht uit de Stentor op 8 juni 2020. Die overval had plaats in een van de vier appartementen van de verhuurder die was verhuurd aan het Dolfijnenhuis, een instelling voor jongeren met een verstandelijke beperking. De problemen rond de bewoner van destijds was reden voor de verhuurder om dat contract te ontbinden.