Na Sven en Melle heeft nu ook Daney zijn rolstoelbus dankzij kroonkurken en oud ijzer

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Aantal positieve corona­tests in Oost-Nederland redelijk stabiel, Apeldoorn heeft dalende lijn te pakken

6 april Het aantal coronabesmettingen in Oost-Nederland blijft ten opzichte van gisteren redelijk stabiel. Opvallend is dat in Apeldoorn steeds minder mensen positief testen: Van 102, via 62 naar 47. Alleen de gemeente Oldebroek kleurt rood.