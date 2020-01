Nachtelijke carbidknaller Kampen mag duizend euro aftikken; jaarwisseling zonder grote incidenten

Geen grote brandinci­den­ten in Overijssel, brandweer kon ongestoord doorwerken

11:32 Twee autobranden in Deventer, vlammen in een woning in Zwolle en verder vooral container- en afvalbrandjes. De brandweer in Overijssel is de jaarwisseling doorgekomen zonder grote, brandgerelateerde incidenten en ook zonder zélf te zijn ‘lastiggevallen’. ,,We hebben lekker door kunnen werken.”