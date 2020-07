Nachtelijke helikopter boven Kampen: ‘Werkt beter dan een wekker’

IJsselheem wil bezoek aan coronapa­tiën­ten bij eventuele nieuwe uitbraak: 'We hebben nu meer kennis'

7:00 Bij een nieuwe coronauitbraak bij het eerder door corona zwaar getroffen woonzorgconcern IJsselheem gaan besmette bewoners die niet geïsoleerd kunnen worden verpleegd tijdelijk naar een speciale covid-afdeling in verpleeg- en revalidatiecentrum Myosotis in Kampen. De zorgorganisatie in de regio Zwolle wil dat bezoek aan locaties met besmettingen mogelijk blijft.