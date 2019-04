Natuurclubs vragen RvS vaarverbod op hoogwatergeul bij Kampen

Aantal woningin­bra­ken weer hoger in Kampen

9:00 Tegen de landelijke trend in is het aantal woninginbraken in de gemeente Kampen vorig jaar gestegen, van 39 naar 62. Vooral in IJsselmuiden, de Kamper binnenstad en de wijken Noord en West sloegen de inbrekers toe. „Bij veel van deze woningen zijn de sloten verouderd en is er geen sprake van inbraakstrips of iets dergelijks”, geeft de politie als verklaring in een rapport over de criminaliteitscijfers van 2018.