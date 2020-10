Natuurvoeding maakt in Kampen plaats voor Mexicaanse burritos

Uitslag Jarno wint grote Huiskamer Pubquiz van de Stentor: slechts één foutje

24 oktober Zo'n 650 deelnemers, 40 vragen en natuurlijk één absolute winnaar: de grote Huiskamer Pubquiz van de Stentor was gisteravond een groot succes. In dit artikel vind je de lijst met deelnemers die in de prijzen vielen.