Net gesloten rond paupervilla in Kampen

De netten blijven net zo lang als nodig is om de veiligheid te waarborgen, zo laat de gemeente weten. Kosten van de gehele operatie, die werd uitgevoerd met een grote kraan; tienduizend euro. Het college van B&W had daarover eerder al een beslissing genomen, maar die was niet unaniem; wethouder Albert Holtland (GBK) stemde tegen, zo laat hij desgevraagd weten. ,,GBK is tegen het uitgeven van geld voor een pand wat op de nominatie staat om afgebroken te worden, en waarvan het rapport ook zegt dat afbreken de enige optie is om het veilig te houden’’, aldus de wethouder. ,,Ik heb inderdaad tegen gestemd in het college om deze maatregel te nemen.’’