New York Pizza kan pas open in Kampen als ‘lokale held’ gevonden is

Bewuste­loos schoppen van man (37) uit Nieuwleu­sen in Kampen heeft mogelijk gevolgen voor carbid­schie­ters

3 juni Een 37-jarige man uit Nieuwleusen is tijdens de afgelopen jaarwisseling in Kampen het slachtoffer geworden van een zware mishandeling. Hij is door een groep carbidschieters tegen zijn hoofd geschopt, waarbij hij zijn tanden verloor, zijn kaak brak en uiteindelijk bewusteloos raakte. Dat blijkt nu uit de evaluatie van de gemeente Kampen over de jaarwisseling. Voor de mishandeling zijn begin april vier 18-jarige Kampenaren aangehouden.