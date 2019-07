Nick Mondria beste praktijkopleider van Overijssel

video Einde van Grafhor­ster ‘Softies’ is nabij

17 juli Het einde van ‘Softies Grafhorst’ is nabij. Het ijsjesverkooppunt in de Kamper kern verdwijnt binnenkort, althans zo gauw als de inboedel verkocht is. Tot het zover is, is er in elk geval nog iets te eten te krijgen in Grafhorst en staat Celine Barneveld (22) nog regelmatig achter de ijsjesbalie. ,,We zeggen altijd; als de vlag er staat, zijn we open’’, zegt ze wijzend naar de vlag aan de Kerkstraat.