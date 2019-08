Nicole en Hanna brengen met opening kapsalon de middenstand terug in Wilsum

Al dat afval op het strandje... Nico-Paul uit Kampen werd er treurig van en ruimde het zelf maar op

28 augustus Met zijn kinderen en een buurmeisje naar een strandje aan de IJssel, om de warmte van de stad te ontvluchten. Dat was het plan van Nico-Paul ten Hove uit Kampen op een bloedhete zondag. Maar in plaats van badderen in de IJssel of zandkastelen bouwen met zijn kroost, sloeg hij aan het opruimen. ,,Al het afval dat er lag... Daar werd ik zo treurig van. Ik moest in actie komen.’’