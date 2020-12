Niels (33) uit Kampen moet 1,5 jaar cel in na dodelijk ongeluk met Porsche in maisveld

‘Laat Ons Aanbidden’ ziet af van gebedsbij­een­komst in Kampen

16 december De gebedsbijeenkomst ‘Laat Ons Aanbidden’ die komende zaterdag ergens in Kampen zou worden, is van de baan. ,,We willen een boodschap van hoop uitdragen, maar vanwege alle debat en media-aandacht vrezen we dat die boodschap ondergesneeuwd wordt’’, zegt aanbiddingsleider Daniël van Deutekom.