'Niet iedereen trots op Hondekop als adres', vindt burgemeester Kampen

'Gratis' vrachtfiets voor Overijsselse bin­nen­stads­on­der­ne­mers

16:28 Ondernemers uit Zwolle, Kampen of de Stedendriehoek kunnen vanaf morgen gratis een vrachtfiets uitproberen. Wie bijna dagelijks pakketjes vervoert door de stad is soms minstens zo snel ter plekke op de fiets dan met een bestelwagen, stellen de gezamenlijke gemeenten in het verkeersprogramnma Beter Benutten Zwolle-Kampen.