Niet zeven maar acht bruggen moeten vervangen worden in Kampen

,,Om tot een afgewogen oordeel te komen welke brug er als eerste vervangen moet worden, bepalen we allereerst de staat van de brug’’, legt een gemeentewoordvoerder uit. ,,Daarna wordt het gebruik en de verkeersintensiteit in beeld gebracht en wordt er gekeken of er alternatieve routes voor vrachtverkeer zijn.’’

Acht bruggen in het buitengebied van de gemeente blijken te zwak voor zwaar vrachtverkeer. Twee van de bruggen in de Tuindersweg in de Koekoekspolder, zijn sinds juni afgesloten voor vrachtwagens met een asbelasting van meer dan acht ton. De bruggen zijn volgens de gemeente nog wel in goede staat, maar zijn niet berekend op het zware verkeer van tegenwoordig. Deze week maakte wethouder Albert Holtland bekend dat het opknappen van de bruggen geen optie meer is. Van de twee bruggen in de Tuindersweg bestaan er nog constructietekeningen, maar van de overige bruggen uit dezelfde bouwperiode niet. Onderzoek doen naar de precieze constructie van alle bruggen is volgens Holtland zo ingewikkeld dat er beter een nieuwe brug kan komen. De bruggen kosten 175.000 euro per stuk.