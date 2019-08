Nieuw Hanzefest op het Van Heutszplein moet ook echt leuk zijn voor Kampen

Bij onze oosterburen hebben ze het Oktoberfest, in het Zuiden vieren ze carnaval, Friesland kent het skûtsjesilen en veel Nederlanders zoeken après-ski feesten in den vreemde op. Kampen ontbeert een dergelijk volksfeest, terwijl veel Kampenaren van een feestje houden, weten Bart-Jan Gardebroek en Remmert Krantz.

Met het Hanzefest worden ze voortaan op hun wenken bediend, zo is het idee. Het nieuwe evenement in de zomermaanden moet een traditie worden, een begrip dat niet alleen op Kampenaren grote aantrekkingskracht uitoefent. ,,Kampenaren zijn trots op hun stad en identiteit, maar wat wij hier missen is een jaarlijks terugkerend volksfeest. Met dit feest willen we Kampen als gastvrije Hanzestad op een moderne manier presenteren naar de regio”, vertelt Gardebroek.

Dat gebeurt in het laatste weekend van de bouwvak, op het Van Heutszplein. ,,Zodat iedereen nog een uit zijn dak kan gaan voor het werk weer begint”, verklaart de Kampenaar. De twee leerden elkaar goed kennen tijdens Sail 2018, waar beiden bij betrokken waren. ,,Daar hebben we goede ervaringen aan overgehouden, met positieve feedback van bewoners en ondernemers. Vooral op de feesttent op het Berghuisplein, die veel te klein bleek. De animo was veel groter”, zegt Gardebroek die zelf graag een Oktoberfest in Duitsland bezoekt.

Grote pullen

Met grote pullen bier, muziek en verkleed personeel is de associatie met dit traditionele feest geen gekke gedachte. Vinden ze niet erg. ,,Prima, lekker volks en regio eigen”, aldus Gardebroek. ,,Met dit feesten willen we onze identiteit als Kampenaren vieren. Daar zijn Nederlanders altijd een beetje huiverig voor, maar het gebeurt elders ook en het is leuk.” Beleving speelt daarin een grote rol, zegt Krantz, uitbater van café De Bastaard aan de IJsselkade.

Qua vormgeving en aankleding wordt het een vette knipoog naar het nautische verleden van de stad, de visserij, het water, de oude schepen en tradities. Gardebroek: ,,Maar dan wel minder oubollig, geen oude mannetjes die touwen zitten te vlechten om maar wat te noemen. Daar moet Kampen een beetje vanaf. Die lijn is al ingezet met Sail en de Hanzedagen, wij zetten dat voort en geven dit een extra duwtje.” Een modern feest rondom het thema Hanzestad dus. Met een hippe aankleding en een speciale Hanze-band van een man of vijftien die het dak eraf speelt, bezweren de organisatoren. ,,Allemaal conservatorium, dus kwaliteit, en allemaal Kampenaren. Zij zullen vooral Nederlandstalige meezingers gaan spelen. Ook hierin komt het verleden van Kampen weer in terug. Vanaf een Led-scherm kunnen de teksten worden meegezongen. Verder zijn er verrassingsacts, twee nautische goochelaars en een act met een piraat.”

Dresscode

Het festijn wordt ceremonieel geopend. ,,Het moet lijken alsof het feest al honderd jaar wordt gegeven. Tijdens het feest wordt een erepenning uitgereikt aan een Kampenaar die zich verdienstelijk maakt voor het Hanze-imago van Kampen. Een dresscode is niet verplicht, maar we moedigen het wel aan. Degene die zich het mooist hebben uitgedost worden tot koning en koningin van de avond uitgeroepen. Die krijgen een vaartocht voor tien personen op een Kamper botter cadeau.” Krantz: ,,Daarmee maken we bijvoorbeeld pr voor de Botterstichting. Varen kan nu ook al, maar dit is relatief onbekend.”

Ze schatten de capaciteit van de tent op 1500 bezoekers. ,,We hebben ook de zaterdagavond gereserveerd, mocht de belangstelling nog groter zijn. Uiteindelijk hoop ik dat we naar meer weekenden kunnen, maar we beginnen bescheiden, zien hoe het uitpakt.”