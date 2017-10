Nieuw onderzoek pleit wethouder Kampen vrij van solistisch handelen

De in mei opgestapte wethouder Martin Ekker (VVD) handelde niet op eigen houtje bij het toekennen van een gemeentelijke bijdrage aan een nieuwbouwproject in Kampen. Dat blijkt uit nieuw intern onderzoek door de gemeente Kampen. ,,Ik ben blij dat de negatieve indruk omtrent mijn persoon wordt rechtgezet", reageert Ekker. ,,Wat mij een bittere nasmaak geeft is dat het eerst op de persoon gericht was en niet op de heersende onduidelijkheid."

Het gaat om nieuwbouw aan de Waker in de wijk Het Onderdijks. Negen bewoners gaven aan architect Van den Berg Groep uit IJsselmuiden opdracht voor het ontwerp van een woonblok. Omdat het project tegenvallers kende en kopers dreigden af te haken vroeg de architect om een bijdrage van de gemeente. Die werd in december verstrekt á 5.000 euro per bewoner, met een totaal van 45.000 euro. Bewoners waren vooraf niet geïnformeerd door de architect, maar kregen het geld wel op hun rekening gestort.

De zaak kwam aan het rollen toen de architect de helft van het bedrag opeiste voor gemaakte kosten. Volgens Van den Berg was dat afgesproken met Ekker, die dat beaamde en bijval kreeg van een ambtenaar. Meerdere bewoners weigerden te betalen, voordat hun vragen waren beantwoord. Toen dat voor hen te lang duurde werd de kwestie politiek aanhangig gemaakt. Op last van de gemeenteraad werd een eerste intern onderzoek ingesteld. De conclusie was dat de bijdrage terecht is toegekend.

'Slordigheid'



Maar: In officiële documenten was niets terug te vinden van de terugbetalingsafspraak. Burgemeester en overige wethouders waren niet op de hoogte. Ekker doet het nu af als een 'slordigheid', die is gemaakt onder tijdsdruk, omdat de gemeentelijke bijdrage nog dezelfde maand moest worden toegekend. Hij blijft de overeenkomst verdedigen.

De overige bestuurders waren ook niet op de hoogte van de door Ekker ondertekende brief aan de bewoners van het nieuwbouwproject, waarin de betalingsafspraak werd bevestigd. Het eindrapport in juli wekte de indruk dat Ekker op eigen houtje handelde. Een beladen suggestie, omdat hij net was opgestapt als wethouder. Ekker verloor het vertrouwen van de gemeenteraad door solistisch handelen bij de aankoop van de Stadskazerne.

Protest