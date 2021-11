Nieuwbouw Boven Havenstraat in Kampen loopt een jaar vertraging op

Nieuwbouw van woningen in het gebied rond de gesloopte stadsvilla en voormalige glashandel aan de Boven Havenstraat in Kampen is met tenminste een jaar vertraagd. Naar verwachting is pas in januari een gebiedsvisie klaar, die er dit voorjaar al had moeten zijn. Wel is al duidelijk dat er in het gebied een mix van stadsvilla’s (koop) en sociale huurappartementen zal worden gebouwd.