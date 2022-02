Nieuwbouw Reeve is pas het begin, Kampen werkt aan grootse plannen voor 2500 huizen

Daniëlle ziet een ‘flinke uitdaging’ maar ook zeker kansen voor zwembad De Veldkamp in Wezep

Haar ogen stralen en haar lach is aanstekelijk. Daniëlle Koopman (34) uit Kampen is de nieuwe zwembadmanager van De Veldkamp. Haar missie: een succes maken van het noodlijdende bad in Wezep. De tweede ronde is hiermee ingegaan voor haar baas Sportfondsen, nadat het bedrijf in 2020 het bad afstootte. ,,Het blijft een flinke uitdaging, maar ik zie kansen.’’

11 februari