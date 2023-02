Nieuwe aanwijzingen in zoektocht naar brandstichter van tattooshop in Kampen: ‘We zoeken deze fietser’

Asielzoe­ker krijgt mes in hart gestoken in azc Dronten, huisgenoot ‘is zich van geen kwaad bewust’

Irritaties, een ruzie, een mes en een confrontatie. Het ging op 11 augustus vorig jaar helemaal mis in het asielzoekerscentrum in Dronten. Een bewoner kreeg laat op de avond een mes in zijn hart gestoken. Volgens de officier van justitie deed zijn 35-jarige Syrische huisgenoot M.A. dat. Maar die is zich van geen kwaad bewust. ,,Misschien heeft hij zichzelf verwond?”

8 februari