Nieuwe blik op de Joodse gemeenschap in Kampen

De permanente expositie op het voormalige vrouwenbalkon van de Kamper synagoge aan de IJsselkade - tegenwoordig een gemeentelijke expositieruimte- is vernieuwd. De tentoonstelling op de eerste verdieping gaf jarenlang inzicht in de Joodse gemeenschap in Kampen ten tijde van de bange oorlogsjaren, maar is nu uitgebreid en opnieuw opgezet.

,,In de nieuwe opzet besteden we meer aandacht aan het wonen, leven en werken van de Joden in Kampen door de eeuwen heen’’, laat conservator René van Mierlo zien. ,,Dat begint bij de eerste Portugese Joden die in Kampen kwamen in de zestiende eeuw. En rond de negentiende eeuw kwamen daar ook Oost-Europese Joden bij.’’

Uniformen

Foto’s geven een compleet beeld van het leven rond 1900; hoe een Joodse kleermaker in de Oudestraat een bloeiende business had dankzij de uniformen van de in de kazernes gelegerde soldaten. En een paar foto’s van het leven in de synagoge, die toen nog volop in bedrijf was.

,,Op deze foto zie je het complete altaar, waar we hier nog een paar delen van hebben hangen en liggen’’, laat Van Mierlo de houten delen van het toenmalige altaar zien. Restanten van na de oorlog, de tijd waarin de slinkende Joodse bevolking in Kampen volledig werd weggevaagd tijdens de Holocaust. In 1947 werd de Joodse gemeenschap in Kampen opgeheven, de synagoge deed langere tijd dienst als garage. In de jaren 80 werd het pand weer aangekocht door de gemeente en in gebruik genomen als gemeentelijke expositieruimte. Met op het vrouwenbalkon op de eerste verdieping dus een expositie die na al die jaren hard aan vernieuwing toe was. ,,Die stamde nog uit 1986, geloof ik’’, aldus René van Mierlo. ,,Het waren ook verschillende soorten vitrinekasten, we hebben nu een wat gelijke uitstraling van alle vitrines.’’

Bijzondere collectebus

Daarin ook tastbare herinneringen aan het Joodse leven in Kampen; een Chanoeka-kandelaar, kleerhangers van de Joodse kleermaker Rudelsheim en een bijzondere koperen collectebus. Die laatst is nieuw, weet René van Mierlo. ,,We waren bezig met het opnieuw samenstellen van deze expositie toen we een telefoontje kregen van een mevrouw dat ze deze koperen collectebus in haar bezit had’’, aldus de conservator. ,,Ze wist dat ‘ie had behoord aan deze synagoge, en ze vond eigenlijk dat hij op deze plek thuishoorde. Of wij daar belangstelling voor hadden?’’, weet Van Mierlo nog over de vraag die hem als muziek in de oren klonk. Glimlachend; ,,Tsja, wie zijn wij dan om daar nee tegen te zeggen.’’