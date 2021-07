Nieuwe burgemeester De Rouwe komt in ‘gespreid bedje’ in Kampen, maar waar moet hij mee aan de slag?

Hans Both, Voorzitter Industriële Club Kampen (ICK)

,,Het zal niet makkelijk worden om Bort Koelewijn op te volgen, hij heeft een hele goede, brede, positieve houding. Wat betreft de economie en het bedrijfsleven in de gemeente is er nog wel wat te doen. De politieke wil is er, maar het algemeen meedenken met de ondernemers kan beter. De bereidheid daartoe binnen het ambtenarenkorps is wel een aandachtspunt voor de nieuwe burgemeester. Ook moet er gewerkt worden aan een betere score op het gebied van de ondernemersvriendelijke gemeente, daarop scoort Kampen bedroevend slecht. De veiligheid op de bedrijventerreinen verdient aandacht, net als de infrastructuur rondom Kampen. Het verkeer loopt nog altijd vast in de richting van Dronten en Zwolle.’’