Nieuwe bus voor Buurtbusvereniging Kampen: ‘eindelijk een bus waarmee we gezien willen worden’

Aanzwellen­de grijze golf zet acute zorg onder druk, infarct ligt op de loer

We worden ouder en ouder. In de regio’s Noord- en Oost Gelderland en West-Overijssel ligt de vergrijzing zelfs 8 procent hoger dan in de rest van Nederland – en dat percentage zal blijven oplopen. Dat betekent dat steeds meer ouderen complexe acute zorg nodig hebben. Maar de groep zorgmedewerkers wordt steeds kleiner. Een infarct dreigt.