Nieuwe college Kampen moet er over ruim drie weken staan

Bedrijf achter schoolboe­ken­han­de­laar Van Dijk uit Kampen in de verkoop

Het moederbedrijf van schoolboekenhandelaar Van Dijk uit Kampen staat in de verkoop. Volgens het Financieel Dagblad heeft The Learning Network (TLN) de digitaliseringsslag in het onderwijs gemist waardoor het verdienmodel op losse schroeven is komen te staan en staat het bedrijf daarom in de etalage.

25 mei