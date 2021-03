Nieuwe exploitant De Steur wacht uitgekleed zwembad in Kampen: geen ligweide, geen whirlpool

KAART | Weer minder coronabe­smet­tin­gen in Oost-Nederland: Zwartewa­ter­land blijft zorgelijk

8 maart Het aantal dagelijkse coronabesmettingen in de drie veiligheidsregio's in Oost-Nederland neemt af. De afgelopen 24 uur zijn er wederom minder besmettingen bijgekomen dan in de 24 uur daarvoor. Ook landelijk is een daling in de cijfers waar te nemen. Negatieve uitschieter blijft de gemeente Zwartewaterland, met 61,7 positieve tests per 100.000 inwoners.