Nieuwe financiële dreun van bijna twee miljoen euro voor Kampen

De inkt van pijnlijke besluiten over 8 miljoen euro aan bezuinigingen is nog niet droog of er dient zich al een nieuw financieel debacle aan voor de Kampenaren. De tekorten op de jeugdzorg lopen nog verder op dan zich tot nu toe liet aanzien. De rekening voor dit jaar kan ergens tussen de 1,3 en 1,9 miljoen euro hoger uitvallen, heeft wethouder Geert Meijering (jeugdzorg) bekend gemaakt.